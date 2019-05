Libri Viventi per combattere il razzismo

«Libri viventi, libri che parlano, raccontando storie a tutti coloro che le vogliono ascoltare. È questa l’idea da cui nasce la Living Library, un modo originale per incontrarsi, conoscere persone e storie che diversamente non avremmo la possibilità di ascoltare» con queste parole la Casa comunale annuncia la prima edizione della ‘Libreria Vivente’ che andrà in scena sabato, dalle 17 in piazza Levi.

I partecipanti potranno scegliere un libro da sfogliare in un catalogo di sedici storie e poi ascoltare il racconto dalla viva voce del protagonista. «Un modo per scoprire sé stessi attraverso l’altro – ha spiegato Marco Pollarolo, antropologo e attore, che ha selezionato e curato le storie – nella condivisione delle storie elaboriamo la nostra esperienza, ci riconosciamo nel nostro sentirci fragili, diversi, eroi, bisognosi, belli, brutti, buoni, cattivi o semplicemente umani».