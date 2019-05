Studenti-ricercatori in campo per il Premio Acqui Storia

La rassegna è arrivata all’evento conclusivo e gli studenti, non solo di Acqui Terme, sono pronti a confrontarsi esponendo i lavori realizzati nell’ambito dei ‘Laboratori di lettura’ abbinati al Premio Acqui Storia. Gli allievi dell’Itc ‘Montalcini’, del liceo scientifico ‘Parodi’, del Linguistico di Nizza Monferrato e del ‘Barletti’ di Ovada, giovedì 30 maggio, alle 8.30, si daranno appuntamento presso l’auditorium ex Kaimano di Acqui Terme, per esporre i propri lavori di ricerca storica.

Il progetto ‘Laboratori di lettura’, inaugurato nell’anno scolastico 1996/97 è divenuto appendice fondamentale del Premio nostrano apportando contributi significanti.