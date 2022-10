Alessandria - Pontedera: i protagonisti

ALESSANDRIA - La novità è Pellegrini, alla prima chiamata della stagione dopo l'intervento al menisco e la riabilitazione. Un esterno under in più, per bilanciare le assenze in casa Alessandria nella partita con il Pontedera che può valere un balzo importante verso una classifica più tranquilla.

Per Fabio Rebuffi non è uno spareggio, ma il ds Massimo Cerri ha sottolineato quanto il gruppo vada eiutato a entrare in "modalità scontro salvezza".

I toscani non hanno mai vinto, quattro pareggi per loro e una difesa un po' fragile che Max Canzi, al debutto in panchina, proverà a potenziare con l'esperienza di Martinelli, anche perché Espeche è squalificato e Baroni out per la rottura del crociato.

Il tecnico dei Grigi non cambia modulo, possibile Pagani dall'inizio anche oggi. In attacco l'unica alternativa è Gazoul.

Prima del fischio d'inizio e nell'intervallo incaricati della Nord raccoglieranno in tutti i settori offerte per il progetto dell'anatomia patologica dell'Ospedale Civile (sezione biologia molecolare) che la famiglia di Mario Di Cianni ha scelto di sostenere.

Prevendita attiva on line, allo stadio botteghino aperto dalle 15.30 alle 18.15, alla Soms Oviglio fino alle 15

Le formazioni

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic Speranza; Pagani, Galeandro, Ghiozzi; Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Lombardi, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Baldi Filip, Gazoul, Ventre. All.: Rebuffi

Pontedera (3-4-1-2): Siano; Shiba, Martinelli, Bonfanti; Somma, Ladinetti, Catanese, Aurelio; Fantacci; Nicastro, Petrovic. A disp.: Stancampiano, Tropoli, Pretato, Di Bella, Mutton, Cioffi, De Ioannon, Perretta, Benedetti. All.: Canzi

Arbitro: Baratta di Rossano

Assistenti: Pelosi di Ercolano, Miccoli di Lanciano, quarto ufficiale Fichera di Milano