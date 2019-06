Ponte Meier: giovedì chiude per lavori la corsia di ingresso verso il centro

ALESSANDRIA – A seguito del danneggiamento del semaforo collocato all'ingresso del ponte Meier lato Cittadella, giovedì 13 giugno dalle 8 alle 19 e comunque fino al termine dei lavori, verrà effettuato il restringimento della carreggiata di transito veicolare, con chiusura della corsia in ingresso al ponte in direzione centro città per consentire i lavori di ripristino.

I mezzi provenienti da via Pavia e da via Giordano Bruno non potranno svoltare sul ponte. I lavori saranno eseguiti dal personale della Direzione Lavori Pubblici del Comune.