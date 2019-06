Reati in calo, tranne truffe e frodi informatiche

Trentacinquemila servizi di perlustrazione con altrettante pattuglie impiegate. Milletrecentoventotto i servizi di ordine pubblico, 2.298 le persone denunciate all’autorità giudiziaria, di cui 310 in stato d’arresto. I carabinieri si apprestano a commemorare il 205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, parlando del loro lavoro capillare su tutto il territorio provinciale. La cerimonia si terrà al Comando provinciale di piazza Vittorio Veneto, Alessandria, domani (mercoledì 5 giugno) alle 18.

Il lavoro dei militari è stato presentato questa mattina dal colonnello Michele Angelo Lorusso alla presenza di tutti i comandanti delle Compagnie della Provincia: Claudio Sanzò (Alessandria), Carlo Giordano (Tortona), Christian Tapparo (Casale), Marzia La Piana (Novi Ligure) e Ferdinando Angeletti (Acqui Terme).

Tra le tipologie di reato, quello maggiormente consumato è rappresentato dai furti nonostante in complessiva diminuzione: da 6.357 si è passati a 5.699, sostanzialmente invariata la percentuale di quelli scoperti (7,2%).

I danneggiamenti spesso sono messi in relazione con gli atti vandalici: da 1.669 si passa a 1.567, con un incremento percentuale, seppur contenuto, di quelli scoperti.

Le rapine, da 88 si passa a 78, con un decremento generalizzato delle principali tipologie (in abitazione -6,2%; in esercizi commerciali -45%, in banca e uffici postali -75%). Unico dato in controtendenza quello relativo alle truffe e frodi informatiche: da 771 a 938 (+21%), nonostante un contenuto aumento della percentuale di quelle scoperte.

Significativa l’azione condotta per contrastare il traffico e lo spaccio di droghe: 99 persone denunciate, 30 delle quali in stato d’arresto. Stupefacente sequestrato: 900 chili (882 chili di hashish; 2,1 chili di cocaina; 2 chili di eroina e 14 chili di marijuana).