Life coach immobiliare, nasce una professione

Cereseto, comune dell’Unione della Valcerrina, a poca distanza dal Santuario di Crea, è un luogo che è capace di creare suggestioni e ispirazioni di ogni tipo. Qui l’avvocato Riccardo Gualino fece edificare un castello medievale all’inizio del Nocevento, lo stesso poi conosciuto come quello del ‘Castello della droga’ per il blitz delle fiamme gialle nel 1980, qui la sua abbondanza di ciliegi ha ‘generato’ l’insediamento di un tempio buddista.

E qui è stata proprio nel gennaio di quest’anno brevettata una nuova professione, ovvero la figura del ‘Life coach immobiliare’. Gli ideatori sono due coniugi, entrambi nati e residenti in paese, Davide e Mara Mazzucco. Insieme, sempre nel ‘Paese dei ciliegi (o delle ciliegie alle quali viene dedicata una apposita festa) gestiscono un’agenzia immobiliare e, da anni, si occupano di sperimentare nuove tecniche di vendita per realizzare il sogno di ‘vivere nel Monferrato’, che è ormai proprio di molti, provenienti dalle città metropolitane o dall’estero, come Svizzera, Germania, Nord Europa.