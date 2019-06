Cede asfalto in via XX Settembre, tante segnalazioni

Intervento della Polizia municipale, questa mattina, nel tratto di via XX Settembre che collega piazza Mentana a corso Romita: l'asfalto con cui è stata di recente chiusa una buca, infatti, ha ceduto, creando un avvallamento pericoloso per le auto in transito. Tante le segnalazioni, così nel giro di pochi minuta alcuni agenti sono arrivati per segnalare e mettere in sicurezza l'area.