Rave party: posti di blocco e controlli

Carabinieri e Polizia impegnati in queste ore a Terranova, dove si stanno radunando centinaia di persone per un rave party. Sul posto anche il capitano Christian Tapparo e il commissario Carmine Bagno: le forze dell’ordine stanno fermando auto e camper per controllare i ragazzi che stanno raggiungendo il ritrovo, un’area di campagna.