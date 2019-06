Gita di fine anno in stazione, parlando di sicurezza

La stazione come tappa significativa di gita di istruzione di fine anno scolastico: l'hanno scelta per 70 alunni della scuola primaria “Giuseppe Saracco” di Acqui Terme.

Ad accoglierli nella stazione a Novi Ligure, sono stati gli agenti del locale Posto Polfer, insieme al dirigente scolastico. Il sostituto commissario responsabile della Polfer di Novi Ligure ha consegnato al ‘portabandiera’ della scuola il Tricolore, nell’ottica comune di consolidare il rapporto di fiducia che deve esistere tra giovani e istituzioni.

Successivamente, i ragazzi si sono recati presso il monumento alla Costituzione di Novi Ligure per la recita del saggio di fine anno dal titolo ‘In campo con la Costituzione’.

L’evento che si inquadra nel Progetto “Train to be cool” ideato dal servizio Polizia Ferroviaria con la collaborazione del Miur ed il supporto scientifico della facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma “ La Sapienza”, è stato l’occasione per fornire ai ragazzi un momento di sensibilizzazione in merito ai comportamenti corretti e consapevoli da tenere in ambito ferroviario e a bordo treno. Dalle regole di prudenza in prossimità di binari e i passaggi a livello, all’uso consapevole di cellulari, cuffiette o tablet in prossimità delle rotaie, ai rischi per l’incolumità personale connessi ai selfie estremi, queste solo alcune delle tematiche tratte.