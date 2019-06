Droga, rapina, estorsione e incendio: 4 uomini in manette

VALENZA - Spaccio di sostanze stupefacenti, tentata rapina ed estorsione, danneggiamento a seguito di incendio. Quattro persone, tre dei quali tratti in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono finite nella rete dei carabinieri di Valenza, coordinati da Cosimo Cicero, e dai militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Alessandria, diretta dal maggiore Claudio Sanzò. I dettagli dell'operazione verranno resi noti questa mattina (alle 11) in una conferenza al Comando provinciale di piazza Vittorio Veneto (Alessandria).