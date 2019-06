In tarda mattinata incidente a Stroppiana

Incidente in tarda mattinata nel territorio di Stroppiana (VC). All’altezza della deviazione istituita in seguito alla recente chiusura di un tratto della SP 31 (tra Stroppiana e Villanova Monferrato) per un grosso buco sul manto stradale, due veicoli si sono scontrati. Uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri.