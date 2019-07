Investita sulle strisce in via Garibaldi, donna finisce in ospedale

NOVI LIGURE — Una donna che attraversava sulle strisce pedonali è stata investita questa mattina in via Garibaldi, a Novi Ligure. L'incidente è avvenuto in prossimità della rotonda tra via Garibaldi, via Verdi e via San Giovanni Bosco, intorno alle 13 di oggi, lunedì 1° luglio. La donna stava attraversando dalla farmacia Valletta in direzione del bar Demicheli, quando è stata urtata e sbalzata a terra dalla Toyota Yaris condotta da un anziano. L'urto fortunatamente è avvenuto a bassa velocità, perché la Toyota stava ripartendo dopo essersi fermata.

La donna investita è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale San Giacomo: non è grave. Sul posto per i rilievi sono intervenute due pattuglie della polizia municipale. «Non è la prima volta che in questo punto si verificano incidenti ai danni dei pedoni – spiega un residente della zona – Le strisce pedonali sono poste troppo vicine alla rotatoria e gli automobilisti dedicano la propria attenzione soprattutto al flusso dei veicoli». Ad aggravare la situazione, non sono pochi gli automobilisti che parcheggiano l'auto in divieto a ridosso della rotonda per recarsi nelle vicine attività commerciali, riducendo la visibilità per chi sopraggiunge da via Garibaldi.