Resistenza, arrestato un 32enne novese

NOVI LIGURE — Resistenza a pubblico ufficiale: per ora è questa l’accusa nei confronti di un 32enne novese, che questa mattina è stato arrestato dai carabinieri a Novi Ligure.

Il giovane ha opposto ai militari una resistenza davvero accanita e alla fine per lui sono scattate le manette. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti in via Antica Genova, pare per sedare una lite tra fidanzati: la ricostruzione completa dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, che vogliono appurare se per il comportamento del 32enne siano configurabili ulteriori ipotesi di reato.