Motociclista a terra in tangenziale, è grave

Un motociclista riverso a terra esanime, la sua moto decine di metri più avanti. E' accaduto poco fa sulla tangenziale Acqui-Alessandria, nel tratto di strada che attraversa Castellazzo Bormida (direzione Alessandria). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Acqui e i medici del 118. Il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, non ci sarebbero testimoni. Il motociclista potrebbe essere stato colto da malore oppure aver subito un urto. Seguono aggiornamenti.

(Foto Cecilia Ammazzalorso)