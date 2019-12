Fotografia al femminile

Fotografia declinata al femminile. Grazie a Daniele Robotti, mercoledì sera artiste alessandrine si incontrano e confrontano con le loro affascinanti immagini. Un’occasione per scoprire sensibilità originali, percorsi sorprendenti, ricerche suggestive. Promosso dall’associazione Libera Mente e dal suo presidente Fabrizio Priano, l’appuntamento è per le 20,30 nello studio di Robotti in via San Lorenzo 107. A confrontarsi sono Patrizia Laguzzi, Irene Ferrari, Cristina Saracano, Cinzia Di Novi, Adriana Perna, Maria Maggi e Monica Dorato.