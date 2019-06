Cybersecurity Act: giovedì seminario in Confindustria Alessandria

Il 27 giugno entrerà in vigore l'implementazione del Regolamento Europeo cosiddetto "Cybersecurity Act".

Il provvedimento fa parte della strategia dell'Unione Europea in tema di sicurezza cibernetica e, oltre a rafforzare il ruolo dell'ente continentale per la sicurezza informatica (ENISA), vuole più in generale rafforzarela resistenza dell’Unione agli attacchi informatici, creare un mercato unico della sicurezza cibernetica in termini di prodotti, servizi e processi e, infine, aumentare la fiducia dei consumatori nel mondo digitale.

Per meglio orientarsi nella materia, proprio giovedì 27 giugno alle ore 10,30, Confindustria organizza un webinar (vale a dire un seminario interattivo su internet) illustrativo nella quale verrà spiegato il nuovo sistema di certificazione della sicurezza per l'ICT (l'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale).

Il seminario è organizzato con l'intento di fornire consigli utili alle imprese.

Vista la rilevanza dell'argomento, Confindustria Alessandria organizzerà, presso la sua sede (via Legnano 34), un punto di accesso.

Il relatore sarà Domenico Ferrara, Unità Cybersecurity Technology and Capacity Building della DG Connect della Commissione Europea, che si collegherà dalla delegazione di Confindustria di Bruxelles.

L’evento fornirà anche un'occasione per approfondire la conoscenza della Direttiva NIS e del competence centre europeo per la cybersecurity.

Il webinar è aperto a tutte le imprese associate e la partecipazione è libera su iscrizione attraverso il sito www.confindustria.al.it.