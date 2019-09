Mercatino di Natale: avviso pubblico per affidare l'incarico

ALESSANDRIA - Scadrà il 16 settembre alle ore 12 l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la realizzazione del mercatino/villaggio di Natale in programma dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Il bando è consultabile al link alessandria.acquistitelematici.it.

L’Amministrazione Comunale intende affidare un incarico per la gestione e la promozione degli eventi nel periodo natalizio da realizzarsi nella zona dei Giardini Pubblici della stazione, indicativamente nella zona lato corso Crimea con la presenza di operatori commerciali preferibilmente collocati in casette in legno, Monumento ai Caduti per eventi collaterali con presenza di strutture dello spettacolo viaggiante e viale Repubblica o aree comprese all’interno dei Giardini Pubblici.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L’appalto sarà interamente gestito con modalità telematica e pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo alessandria.acquistitelematici.it.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, le associazioni culturali, gli enti e le associazioni sportive e simili. Il proponente dovrà presentare un progetto che preveda, per il periodo indicato, due proposte: una commerciale e una artistico-culturale-sociale. Una commissione costituita da soggetti interni all’Amministrazione valuterà la qualità dei progetti presentati e stilerà una graduatoria.

L’Amministrazione comunale si impegna a garantire la disponibilità delle aree interessate, disciplinarne la viabilità, fornire un adeguato numero di transenne metalliche o altri strumenti similari. Le aree utilizzate per gli eventi saranno assegnate a a titolo gratuito ove insistenti su aree comunali normalmente soggette al pagamento della Cosap ed l’aggiudicatario sarà esentato dal pagamento dei diritti di affissione previsti per la pubblicizzazione dei singoli eventi.

Al vincitore del bando sarà concesso a titolo gratuito per l’intero periodo del progetto materiale come tavoli, sedie, transenne, palchi, pedane limitatamente alle dotazioni e alle esigenze della città. L’Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare iniziative collaterali e di ospitare, nelle aree interessate dalle manifestazioni, soggetti istituzionali, per attività senza fini di lucro.