Cerimonia di Giuramento degli Agenti della Scuola di Polizia: i provvedimenti viabili in centro

ALESSANDRIA - Per permettere lo svolgimento della cerimonia di giuramento del 204° Corso di Formazione per gli Allievi Agenti della Polizia di Stato della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Antonio Cardile” e in programma sulla sede rialzata di piazza della Libertà venerdì 28 giugno alle 10 sono stati adottati i seguenti provvedimenti viabili:

dalle ore 00:00 di mercoledì 26 alle ore 18 di venerdì 28 sono vietati la fermata con rimozione forzata ed il transito, per il montaggio del palco, nella porzione di sede rialzata di piazza della Libertà, a delimitare uno spazio tale da consentire il montaggio del palco, lato via dei Martiri;

dalle ore 00:00 di giovedì 27 alle ore 13 di venerdì 28sono vietati la fermata con rimozione forzata e il transito, per le prove e la cerimonia, nella restante porzione di sede rialzata di piazza della Libertà;

dalle ore 00:00 alle ore 14 di giovedì 27 è vietata la fermata con rimozione forzata nelle seguenti vie, per le prove:

- via Dante, nel tratto compreso tra via Tripoli e piazza della Libertà

- anello viabile di piazza della Libertà, nel tratto compreso tra via Pontida e via Mazzini

dalle 09 alle ore 14 di giovedì 27 è vietato il transito, nelle seguenti vie, per le prove:

- via Dante, nel tratto compreso tra via Tripoli e piazza della Libertà

- anello viabile di piazza della Libertà, nel tratto compreso tra via Pontida e via Mazzini

dalle ore 00:00 alle 13 di venerdì 28 è vietata la fermata con rimozione forzata e dalle 8 alle 13 di venerdì 28 è vietato il transito, nelle seguenti vie, per la cerimonia:

- anello viabile di piazza della Libertà,

- via Dante, nel tratto compreso tra via Tripoli e piazza della Libertà,

- via dei Guasco, nel tratto compreso tra via Ghilini e piazza della Libertà,

- via Migliara, nel tratto compreso tra via Milano e piazza della Libertà,

- via Martiri,

- via Cavour, nel tratto compreso tra via Faà di Bruno e piazza della Libertà,

- via Parma, nel tratto compreso tra via Tripoli e piazza della Libertà.

Le auto degli organizzatori, riconoscibili mediante l’esposizione di un pass fornito in copia al Comando di Polizia Locale, potranno raggiungere e sostare nelle vie interdette alla sosta e al transito ma non interessate dalla cerimonia.