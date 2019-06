"Alessandria 61 (argini)": nuovo appuntamento con Borgo del Teatro, collezione estate-autunno

ALESSANDRIA - Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 giugno alle 21.30, nell’ambito della rassegna Borgo del Teatro, collezione estate-autunno organizzata dall’Associazione BlogAL con il contributo di Fondazione SociAL, nel cortile del Chiostro di Santa Maria di Castello la Compagnia Gli Illegali presenta lo spettacolo Alessandria 61 (argini) di Massimo Brioschi, con Beniamino Ariotti, Alberto Barolo, Antonio Coccimiglio, Luigi Mariano Di Carluccio, Monica Lombardi, Deborah Pinelli, Roberta Ponticello, Elisabetta Puppo e Marco Triches. Tecnico luci: Gian Franco Cereda. Regia di Massimo Brioschi e Luigi Mariano Di Carluccio.

Tra il 1958 e il 1962 l’Italia ha una crescita media del Pil di più del 6%. Il 1961 è l’anno record: 8,3%. Dal 1958 al 1963 arrivano dal sud, verso il triangolo industriale, più di 1.500.000 persone. Negli stessi anni circa 300.000 veneti emigrano nelle regioni del nord ovest. Fino al 1961 gli emigranti senza lavoro sono considerati clandestini. Fino al 1965 le donne che hanno un rapporto fuori dal matrimonio possono essere condannate per ‘adulterio’. Nel 1961 c’è il primo sciopero alla Borsalino. Ad Alessandria in quegli anni ci si diverte con la goliardia, il cui luogo di ritrovo principale è il Baleta...

Il costo dello spettacolo è di 8 euro. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno nella Sala dell’Affresco del Chiostro di Santa Maria di Castello.

L’Associazione BlogAL con il contributo della Fondazione SociAL, in collaborazione con La Compagnia Gli Illegali e il Chiostro Hostel and Hotel, propone la rassegna teatrale Borgo del Teatro, che si svolge da giugno a settembre 2019 nel cortile del Chiostro di Santa Maria di Castello. Nelle serate degli spettacoli saranno presenti Fuga di Sapori e SocialWood che dalle 20.30 organizzeranno dei piccoli Momenti di Evasione con una degustazione dei prodotti di economia carceraria e la "Sbirra" di Fuga di Sapori.

