Blitz all’alba, poi la fuga sui tetti. "Che paura"

MANDROGNE - Carabinieri in «tenuta d’assalto». Tutti intorno a una precisa abitazione di Mandrogne, in via Novi. Poi le urla e una fuga rocambolesca di chi, evidentemente, non gradiva la visita dei militari. E si era preparato la via d’uscita in extremis.

Brusco risveglio ieri mattina, giovedì 27, per gli abitanti della Fraschetta. Perché tra auto e camionette dei carabinieri, la strada principale che attraversa il paese era praticamente blindata. «Mi sono svegliata poco dopo le 5 - racconta la farmacista Mariangela Damilano - ho sentito gridare in una lingua che non era l’italiano». Poi la fuga di due uomini in mutande sui tetti.

