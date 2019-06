Cena sotto le Stelle per Aido

ALESSANDRIA - Anche quest’anno il ristorante I Due Buoi regala una serata sotto le stelle all’Aido. Giovedì 27 giugno l’occasione è speciale: la Sezione Provinciale di Alessandria festeggia i suoi primi 40 anni di fondazione. Sono oltre un centinaio coloro che hanno prenotato un posto a tavola, per sostenere l’Aido nei suoi progetti di educazione alla salute e di sensibilizzazione alla cultura della donazione organi e per gustare la cucina dello chef stellato, Jumpei Kuroda.

Il dress code richiesto colorerà via Cavour, chiusa, per l’occasione, al traffico delle auto nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Faa di Bruno, di bianco e rosso, i colori dell’Aido ma anche della città.

Sarà presente metà della Giunta comunale. La presidente dell’associazione Nadia Biancato omaggerà la città del quadro “istituzionale” creato da Fabio Gagliardi per l’anno “con il cuore”, che richiama gli 850 anni di fondazione della città della paglia. L’altro quadro, quello ormai è definito “del Papa”, perché omaggiato da Aido a Papa Francesco in occasione dell’udienza del 20 marzo scorso, è invece stato donato nei giorni scorsi ai “parroci” dell’Aido, don Giuseppe Bodrati e don Ivo Piccininie al cardinale Giuseppe Versaldi che il 24 giugno ha concelebrato la messa in onore dei dieci anni di sacerdozio dello stesso don Giuseppe. A giorni il quadro sarà donato ai vescovi di Alessandria e Asti.

La cena sotto le stelle apre una settimana di eventi Aido: il 5 luglio concerto ai “venerdì di luglio” a Novi Ligure, sabato 6 luglio a San Michele si svolgerà la Camminata per Marco, per concludere domenica 7 luglio alle 21 con il concerto nel teatro all’aperto di Acqui Terme con i Free Voices Gospel Choir, il più grande coro gospel attivo in Italia.