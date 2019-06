Aism: un automezzo per il trasporto assistito in comodato gratuito

ALESSANDRIA - Consegnato ufficialmente un automezzo attrezzato che consentirà all’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di operare ancora più agevolmente a servizio delle persone affette da questa malattia. La cerimonia si è svolta in piazza della Libertà alla presenza dell’assessore Piervittorio Ciccaglioni, insieme al vicesindaco Davide Buzzi Langhi, all’assessore comunale Monica Formaiano (con delega all’Associazionismo) e alla consigliera comunale Elisabetta Onetti. Erano presenti anche don Franco Pandini (per la benedizione dell’automezzo), i vertici dell’Aism di Alessandria con la presidente Anna Tonelli insieme al presidente nazionale della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla Francesco Vacca.

Con loro e con molti rappresentanti delle associazioni di volontariato alessandrine, i rappresentanti della società Pmg Italia Spa di Bolzano, guidati da Virginio Mortini, responsabile Relazioni con gli Enti che, con il “Progetto Mobilità Garantita”, si pone l’obiettivo di mettere a disposizione ad enti pubblici o istituti assistenziali, in forma totalmente gratuita, dei mezzi, anche appositamente modificati, per il trasporto di anziani, disabili o persone con ridotte possibilità motorie.

Il progetto prende corpo nel corso del 2018 con una interlocuzione diretta tra Aism, società Pmg e Amministrazione Comunale e registra una tappa importante il 24 luglio 2018 quando viene formalizzato nell’Ufficio del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco l’iter per la consegna di un nuovo automezzo per il trasporto assistito a favore dell’Aism di Alessandria. Questa associazione aveva infatti segnalato all’Amministrazione Comunale, visti i numerosi cittadini a cui fa assistenza, la necessità di provvedere alla sostituzione con un automezzo nuovo rispetto quello utilizzato per svolgere al meglio la propria attività relativamente ai trasporti “sociali” (soggetti anziani, in stato di grande difficoltà, in situazione di solitudine e persone con sclerosi multipla , Parkinson, Sla e distrofia muscolare).

Il Comune ha ritenuto di individuare proprio questa associazione come beneficiaria della concessione in comodato d’uso gratuito dell’automezzo affinché possa svolgere le proprie attività a favore dei cittadini alessandrini e venga migliorata l’offerta dei servizi di trasporto e di accompagnamento nei confronti della cittadinanza. Per questo è stato conferito al progetto il patrocinio non oneroso da parte del Comune.

L’automezzo presentato e consegnato viene concesso in comodato d’uso gratuito (per la durata di quattro anni) direttamente al Comune e, tramite questo all’Aism di Alessandria e la società Pmg Italia S.p.a. ha provveduto al finanziamento dell’operazione assicurando la copertura economica attraverso il contributo di ditte locali interessate a pubblicizzare la propria attività in spazi pubblicitari sulla superficie del veicolo.