Gnocchi, 'sicot', birra: musica ed enogastronomia per il fine settimana

SAGRE — Gli gnocchi al sapore di mare saranno la nuova ricetta protagonista alla 5ª Sagra degli gnocchi in programma da venerdì 28 a domenica 30 giugno, al campo sportivo comunale di Fresonara, organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. Per tre sere dalle 19,30 si potranno gustare gli gnocchi in tutte le salse, dai sughi tradizionali alle ricette più colorate. Non solo ragù, formaggi, pesto alla genovese, anche gnocchi verdi alle ortiche conditi con crema allo zafferano. I cuochi del paese serviranno anche trippa, grigliata, brasato con contorno di musica e divertimento, tutte le sere si ballerà con orchestra. Più atteso è il giro di valzer nel ricco menù.

Grande festa questo fine settimana a Quattordio in occasione della 44° Sagra dei Sicot e dei festeggiamenti patronali. Quattro giornate di eventi che prenderanno già venerdì sera quando, alle 18, verrà inaugurata la mostra fotografica Quattordio nel passato nella Sala dei Maestri, alle 19.30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità del territorio e alle 21.30 musica dal vivo in compagnia dei Rico Sound. Sabato alle 18 Quattordio Urban Art ovvero visita guidata ai graffiti del Museo Urbano, alla sera ancora cena in piazza e musica anni 70, 80, 90 e latino americana con gli Oro Caribe. Domenica alle 15, 13° Vespa Raduno (per adesioni: proloco.quattordio@yahoo.it o telefonare al 392 1784360), alle 16 partenza per il giro attraverso Quattordio e paesi limitrofi, tappa ristoro e alle 18 rientro per premiazioni e degustazione del piatto De.co fiori di zucchina in pastella. Alle 19.30 cena sotto le stelle e alle 21 si balla con il dj set a cura di Angelo Cattaneo. Gran finale lunedì alle 19.30 con cena a base di pizza del forno a legna dei Fratelli Stillo e alle 21 quiz show itinerante Il Cervellone. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco con l’amministrazione comunale.

Venerdì e sabato a Casal Cermelli, quarta edizione della festa della birra artigianale. Dalle 20 panini e birra artigianale da gustare durante la serata reggae e dancehall, si esibiranno Natty Roots e Double Bounce family. Sabato lo stand gastronomico aprirà alle 18, aspettando la serata tributo al rock italiano. Si esibirà il gruppo Strada 195 Italian rock band, oltre alle birre e alle carni del territorio. Una festa giovane, pensata dai giovani del paese in collaborazione con la Pro loco.

A Basaluzzo, iscrizioni aperte alla serata latina con paella, che si svolgerà sabato in piazza alle 20 fino a notte organizzata dalla Pro loco. Quota di adesione 25 euro.

A Carpeneto, venerdì, nella piazza della chiesa, dove si svolgerà la cena benefica con musica. Quota di adesione 15 euro.

Primo appuntamento con la festa del pane e dei grani antichi dell’alta val Borbera, domenica, a Cosola. La manifestazione è promossa dalla Pro loco di Cosola, in collaborazione con i comuni di Cabella e Carrega, e prevede due appuntamenti, il 30 giugno e il prossimo 14 luglio. Domenica, organizzata da BorberAmbiente e dall’ecomuseo dei sette ricordi, camminata tra i borghi medievali ormai abbandonati, alla scoperta degli antichi mulini a pietra che costellavano la val Borbera e le campagne perdute dove si coltivava il grano lungo il rio Campassi.