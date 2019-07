Polizia municipale, la delega all'assessore Formaiano

ALESSANDRIA - Nuova delega per l’assessore Monica Formaiano, che già si occupa di Politiche di valorizzazione e sviluppo del personale, Organizzazione dell’ente e processi di semplificazione amministrativa, Economato gare e acquisti e Associazionismo: direttamente dal sindaco, è arrivata un paio di giorni fa anche quella relativa alla Polizia municipale.

«La priorità - spiega la Formaiano - sarà quella di analizzare in maniera approfondita i numeri del Corpo stesso: siamo, non è un mistero per nessuno, sotto organico e le domande per andare in pensione con la cosiddetta ‘quota 100’ potrebbero modificare ulteriormente la situazione. Di conseguenza, il nostro obiettivo è quello di aumentare gli agenti in servizio, ovviamente compatibilmente con il Bilancio di Palazzo Rosso».