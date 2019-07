Impossibile vivere dentro una roulotte

Una donna di 63 anni ci racconta difficoltà e disagi: non c’è luce e non c’è acqua. In sostanza, non ci sono le condizioni per vivere dignitosamente. Eppure ringrazia chi l’ha parcheggiata lì temporaneamente, in attesa che il suo caso venga preso in esame.

L'ARTICOLO COMPLETO - La vita impossibile dentro a una roulotte