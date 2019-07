Hicap e Guala Closures. A Spinetta la firma di un accordo con la Cina

SPINETTA MARENGO - La Cina è sempre più vicina alla Guala Closures che come gruppo, in quel paese, è presente con uno stabilimento dal 2002. Mercoledì mattina, infatti, una delegazione guidata dal vicesindaco della municipalità di Luzhou, Fu Xiaoping e da Ruiyuan Sun, presidente e amministratore delegato della Hicap (secondo produttore cinese di chiusure per liquori), ha incontrato a Spinetta Marengo il presidente e ad di 'Closures' Marco Giovannini. Il motivo, la firma di un accordo di collaborazione.