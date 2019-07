Per la Notte Rosa di Valenza si tingono anche i negozi

VALENZA - Sarà una Notte Rosa particolare quella di sabato 6 luglio. Gli organizzatori dell’associazione L’Oro dal Po al Monferrato, in collaborazione con i commercianti, hanno deciso che l’evento, concomitante con l’inizio dei saldi estivi avrà un filo conduttore: nei negozi, titolari e commesse e commerci saranno tutti vestiti in rosa “per omaggiare le donne” come spiega il presidente dell’associazione Franco Stanchi.

Per il resto ci sarà il coinvolgimento capillare di tutti i punti vendita del centro storico, 6 punti di musica pop gestiti da Farinelli group e la presenza di Luana Stoico come cantante, 5 punti ristoro realizzati direttamente dai commercianti con aperitivi misti, spritz, toast, pizzette e arancini, insomma un mix di dolce e salato per tutti.

Ufficialmente a partire dalle ore 16 sarà un mega apericena porterà fino alle 24.