Moschea, oggi si va in Comune

ALESSANDRIA - Si allarga il ‘fronte del no’ alla costruzione della nuova moschea in via San Giovanni Bosco (in foto, il sindaco Cuttica di Revigliasco al ‘Cattaneo’, qualche settimana fa, per la fine del Ramadan): questo pomeriggio, tra l’altro, una delegazione del comitato dei residenti incontrerà il vicesindaco Buzzi Langhi.

Sul giornale oggi in edicola una pagina intera di approfondimenti, con interviste ad abitanti del quartiere, ai portavoce del Comitato e allo stesso Buzzi Langhi. E una riflessione con l'antropologo Bruno Barba, alessandrino e ricercatore all'Università di Genova.