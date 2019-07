“Al femminile”: la 'collettiva' in Cittadella

ALESSANDRIA – Si terrà sabato 6 luglio alle 16 nella sede in uso al Fai in Cittadella l’inaugurazione della mostra collettiva dal titolo Al Femminile, organizzata dall’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee in collaborazione con l’Associazione Mac Monferrato Arte e Cultura e con il patrocinio del Comune di Alessandria.

La mostra prevede l’esposizione di opere pittoriche, fotografiche e scultoree di artisti e artiste del territorio monferrino. Il tema nasce da una riflessione sulla frase di un'artista statunitense, Louise Bougeois, di origine francese, che nel 1993 scriveva parlando del suo passato artistico: “Avevo la sensazione che la scena artistica appartenesse agli uomini e che io... ne invadessi il terreno. Perciò il mio lavoro era fatto ma tenuto nascosto. Ero più a mio agio tenerlo nascosto”. Il tempo però ha cambiato le cose e le differenze tra l’universo femminile e quello maschile sono state un arricchimento per l’arte.

Sarà possibile visitare la mostra tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18,30 fino al 21 luglio.

Elenco degli artisti

Pittura: Elisa Guasco, Giuseppe Valpreda, Mario Stringer, Paolo Rosso, Luisa Porporato, Laura Pelletta, Milena Paro, Silvia Grillone, Patrizia Gozzellino, Roberta Giacobbi, Lorenza Ferraro, Giovanna Catania, Giuseppina Carraro Springor, Anna Borgna, Barbara Ricaldone, Tony Frisina.

Fotografia: Emanuele Boffa, Marco Ferrero, Paolo Manina, Giorgio Stella, Vittorio Destro, Giorgio Lupano, Giusy Virgilio.

Scultura: Livio Boscolo, Giulia Zanconato, Giuliano Saba, Giorgi Sanlorenzo.

Stilista: Laura Bogetto.