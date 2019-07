In festa con l'Avis all'Autostazione Leon d'Oro

VALENZA - La musica dei Mambo e piatti a base di fritto e polenta e cinghiale hanno contraddistinto la serata di venerdì, che all’Autostazione Leon d’Oro ha dato il via alla quarta edizione della Festa Avisina di Valenza. E per essere la prima sera l’afflusso di pubblico è stato discreto, mentre è atteso in crescita sia sabato che domenica, con ospiti musicali che nelle due sere propongono, rispettivamente, gli Utopia un Tributo ai Nomadi e unal’orchestra RIcky Show una serata danzante.

La Festa prosegue da venerdì a domenica prossimi per il secondo, ed ultimo, fine settimana, con il Cantavis, venerdì, ossia il primo concorso canoro pro Avis di Valenza, momento che costituisce la vera novità di questa quarta edizione.

Sabato, invece, c’è il ballo liscio con l’orchestra Lillo Baroni e domenica si chiude con il tributo al sempiterno Zucchero.Naturalmente tutte le sere aprirà anche il padiglione enogastronomico per deliziare i palati dei valenzani (e non) che vorranno prendere parte ad un momento di festa di un’associazione che, con la donazione di sangue e il soccorso, è sempre in prima linea nell’aiutare il prossimo.