Notte Bianca bagnata

CASALE MONFERRATO - Nonostante il temporale che ha colpito la città tra le 22,30 e le 23,30, si è svolta regolarmente la Notte Bianca per le vie del centro di Casale. Diversi gli intrattenimenti musicali organizzati dai bar, molti (ma non tutti) i negozi aperti fino a ora tarda in occasione del primo giorno di saldi estivi. Buona affluenza alle iniziative culturali del Museo e della Sinagoga.

Il centro storico della "Capitale del Monferrato" si è decisamente animato anche se con meno presenze che in altre occasioni complice, oltre al maltempo, anche la contemporaneità di analoghe iniziative nei centri zona vicini.

Da segnalare il massiccio dispiegamento di mezzi che, tra ambulanze e veicoli delle forze dell'ordine, hanno impedito fisicamente ai veicoli l'accesso alle zone chiuse al traffico, consentendo a tutti una tranquilla passeggiata.