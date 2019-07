"‘Spiazzato e deluso. E chiederò subito il ritiro del bando"

ALESSANDRIA - «Sono rimasto spiazzato e deluso, non direi arrabbiato. Quel che è certo, è che il bando in questione sarà ritirato»: Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag, parla con tranquillità del caso esploso nel weekend e relativo alla presentazione di un iter volto all’assunzione a tempo indeterminato di tre addetti amministrativi.

Con la non trascurabile postilla di equiparare, ai fini della partecipazione, il diploma triennale di segretario d’azienda, il diploma di ragioniere, la laurea triennale in Economia e... la patente B. Sì, non si tratta di un errore: in caso di non possesso dei titoli sopra elencati, la patente sarebbe stata ‘conteggiata’ ai fini del punteggio complessivo della domanda.

