Centauri, vince il raduno: oltre un'ora di sfilata

Mettere le moto e i centauri al centro di tutto funziona: gli iscritti alla 74a edizione sono 1300, il 30 per cento in più rispetto al 2018, ilpicco della flessione. Dai poco meno di mille di un anno fa la tre giorni di Alessandria e Castellazzo è ripartita: strategie giuste, oltre un'ora di sfilata in piazza Garibaldi conferma che il raduno è ripartito. Non siamo ancora ai diecimila e più in corteo di un decennio fa (per gli organizzatori il dato è intorno a 9mila) ma la strada è quella giusta. Castellazzo ha spento le luci della 'Mezzanotte Bianca' ben oltre le 3 con ingredienti esauriti in tutti i punti ristoro e alla sagra nell'area attrezzata (che continua questa sera), il 'villaggio della moto' in Alessandria è rimasto aperto senza interruzione, l'arco (di trionfo) della Honda è entrato nella skyline della città. Sfilata ordinata, molto pubblico, all'andata verso Castellazzo e poi al ritorno.



Dominio norvegese: Overn Runar da Arnes, in Norvegia, ha percorso 2068 chilometri e vince la classifica degli isolati, mentre tra i club svetta Moss, davanti a danesi e olandesi. Tra le sezione estere del Moto Club Madonnina dei Centauri è il Belgio a primeggiare, seguito da Svizzera, Francia e Spagna, mentre tra i moto club delle sezioni il primo posto è degli svizzeri di Le Mouret. Tra i piemontesi Alba trionfa con 73 presenze, poi Smorbi Group e Colli di Crea. Tra gli extraregione primo è il Moto Club Salandra (Basilicata). Lo speciale premio folklore al Vespa Club Alessandria, con uno spettacolare omaggio a Grease.