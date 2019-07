Chiara Giacobbe Chamber Folk Band per un'estate al femminile

ALESSANDRIA - Alessandria Red Summer, la nuova rassegna tutta al femminile, all’aperto in Via Cavour, prosegue proponendo un ricco repertorio musicale che spazia dalla rivisitazione di noti successi della musica pop e rock in classica e swing alle interpretazioni di inediti composti dalle artiste. Martedì 16 luglio sarà l'occasione per vedere all'opera la Chamber Folk Band, composta da giovanissimi talentuosi musicisti e diretta da Chiara Giacobbe.

Chiara è una giovane musicista, laureata al Conservatorio Vivaldi di Alessandria, che ha suonato in mezza Europa e ha condiviso palcoscenici e studi di registrazione con importanti musicisti americani e inglesi come Will T. Massey, Rod Picot, Trend Mille, Paolo Bonfanti e Yo Yo Mundi per citarne solo alcuni.

Nello spettacolo Buzzati e gli animali – Ritagli acustici, Chiara e i suoi artisti si esibiranno in una personalissima interpretazione di alcune letture tratte proprio dall’opera Bestiario di Dino Buzzati. Verranno raccontati l’interesse dello scrittore per il mondo animale e il profondo senso di rispetto verso tutte le specie viventi in un delicato scambio tra parole e musica, con violini e voci femminili che si intrecciano tra loro. Brani strumentali dunque per violino con un discreto accompagnamento di chitarra acustica e la voce di Chiara. A impreziosire lo spettacolo l’introduzione di Marco Denti, giornalista cha ha in comune con la Giacobbe la passione per l’opera di Buzzati.

Chiara e la Chamber Folk Band descrivono così lo spettacolo: “Immaginate di entrare in una sala della musica di qualche anno fa... luci soffuse lasciano immaginare che sta per cominciare un dialogo meraviglioso tra musica e letteratura. Un’Operina, così l’abbiamo chiamata, un’espressione di creatività. Le letture raccontano la sensibilità di Buzzati nei confronti degli animali, una dolcezza e una lucidità dalle quali abbiamo molto da imparare. E lo spettacolo incomincia...”.

Martedì 30 luglio sarà invece la volta di Selena Bricco, una delle voci più belle dell'edizione 2016 del talent-show The Voice, accompagnata da Gps Trio (musica per non perdersi). Selene, casalese di origine, abbraccerà i grandi successi della musica nazionale e internazionale, i ritmi latino-americani e molto altro in un mix esplosivo che spazia dal soul, alle canzoni italiane

Per le serate si potrà scegliere tra buffet e concerto (con posto riservato) al costo di 25 euro a persona, a partire dalle 20 (prenotazione obbligatoria) e drink e concerto (posto libero in platea) al costo di 12 euro a persona, a partire dalle 21.30 (prenotazione consigliata). Per informazioni e prenotazioni: tel. 0131.51.71.71, e-mail marketing@iduebuoi.it.

L’organizzazione è a cura dell’Associazione Bouquet e del ristorante I Due Buoi con il patrocinio del Comune di Alessandria. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala Belle Epoque dell'Hotel Alli Due Buoi Rossi.