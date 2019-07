"Il nostro centro islamico un luogo di preghiera"

ALESSANDRIA - «I residenti del quartiere Europa non devono preoccuparsi. Un luogo di culto resta un luogo di culto»: a parlare, in merito ovviamente al progetto di realizzazione di un centro islamico in via San Giovanni Bosco, è l’imam di Alessandria, Ahmed Chadlj. Che spazza il campo dalle paure e dai timori di numerosi alessandrini.

«La nostra intenzione - spiega - è quella di creare un luogo dove si possa pregare. Ci saranno aule per far studiare i nostri figli, che sono nati qui e non conoscono la nostra lingua e le nostre tradizioni, ma non sono previsti dormitori né un minareto, perché noi dobbiamo essere musulmani europei, dove viviamo e lavoriamo».

