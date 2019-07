La programmazione al Magaplex Stardust

CINEMA - La programmazione da giovedì 18 luglio

Serenity l’isola dell’inganno

Cast: Matthew McConaughey,Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Charlotte Butler. Regia: Steven Knight. Durata 106 Min

Serenity, il film diretto da Steven Knight, segue la storia di Baker Dill (Matthew McConaughey), un uomo che si è ritirato a vivere su una piccola isola dei Caraibi, dove vive traquillo facendo il capitano di una barca che porta i turisti a pesca in mare aperto. La sua serenità viene turbata in maniera drastica e definitiva quando sbuca dal passato una sua sensuale ex (Anne Hathaway) che gli chiede di salvarla da un nuovo marito violento e sadico (Jason Clarke).

da lunedì a sabato ore 20.30 - 22.50

domenica ore 17.40 - 20.30 - 22.50

Edison l’uomo che illuminò il mondo

Cast: Benedict Cumberbatch, Katherine Waterston, Tom Holland, Nicholas Hoult, Michael Shannon, Tuppence Middleton, Matthew Macfadyen, Tom Bell, Ekow Quartey, Tom Sweet Regia: Alfonso Gomez-Rejon. Durata 105 Min

Edison - L'uomo che illuminò il mondo, il film di Alfonso Gomez-Rejon, racconta la storia dell'epica e spietata competizione tra i due più grandi inventori dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo.Sostenuto da J.P. Morgan, Thomas Alva Edison (Benedict Cumberbatch) abbaglia il mondo illuminando Manhattan, ma George Westinghouse (Michael Shannon), aiutato da Nikola Tesla (Nicholas Hoult), riuscì ad individuare alcuni pesanti difetti nel sistema a corrente continua di Edison. Scatenando una vera "guerra della corrente", Westinghouse e Tesla puntano tutto sul sistema a corrente alternata, una scelta rischiosa e pericolosa. Nel cast del film troviamo anche Katherine Waterston (Marguerite Westinghouse), Tom Holland (Samuel Insull), Matthew Macfadyen (J.P. Morgan) e Tuppence Middleton (Mary Edison).

da lunedì a sabato ore 20.30 - 22.50

domenica ore 17.40 - 20.30 - 22.50

Birba micio combinaguai

Cast Regia: Gary Wang. Durata 90 Min

Birba - Micio Combinaguai, film diretto da Gary Wang, è la storia di un gatto di nome Blanket, che ormai da tempo vive in un grattacielo in città con suo figlio Cloak.Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Cloak decide di uscire di casa e avventurarsi alla ricerca del leggendario Paradiso dei gatti. Per ritrovare suo figlio, Blanket deve superare la paura e riconciliarsi con il suo passato, grazie anche all'aiuto di un astuto pappagallo.

da lunedì a sabato ore 19.40

Spiderman far from nome

Cast: Zendaya, Tom Holland, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Michael Keaton, Hemky Madera, Jacob Batalon, J.B. Smoove. Regia: Jon Watts Durata: 129’

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

da lunedì a sabato ore 20.20 - 21.30 (3d) - 22.50

domenica ore 17.30 - 18.30 - 20.20 – 21.30 (3d) - 22.50

Domino

Cast: Sam Fletcher, Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce, Nicolas Bro, Søren Malling, Thomas W. Gabrielsson, Paprika Steen, Eriq Ebouaney, Jacob Lohmann Regia: Brian De Palma. Durata: 89’

Christian e Alex, poliziotti dell’unità crimini speciali di Copenaghen, dopo l’omicidio di un collega, si lanciano in una disperata caccia all’uomo per trovare il colpevole, affiliato ad una cellula danese dell’ISIS. Ben presto i due scopriranno di avere a che fare con un intrigo internazionale molto più ampio di quanto potessero immaginare.

tutti i giorni ore 22.50

Toy Story 4

Cast: Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Luca Laurenti, Corrado Guzzanti, Rossella Brescia, Benjamin Mascolo, Federico Rossi, Cinzia De Carolis, Tom Hanks, Laurie Metcalf, Annie Potts, Kristen Schaal, Tim Allen, Joan Cusack. Durata 99 min

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura" e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita "on the road" hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi.

da lunedì a sabato ore 20.40

domenica ore - 17.40 - 20.40

Annabelle 3

Cast: Patrick Wilson, Mckenna Grace, Madison Iseman, Emily Brobst, Samara LeeSteve Coulter, Katie Sarife. Durata 106 Min

Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

da lunedì a sabato ore 20.30 - 22.50

domenica ore 17.40 - 20.30 - 22.50