L'Arma al contrasto di furti e truffe

CASALE MONFERRATO - La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato ha recentemente impiegato numerose risorse nella prevenzione e repressione dei furti e delle truffe, con controlli straordinari del territorio di competenza.

I Carabinieri della Stazione di Balzola, hanno denunciato per furto aggravato in stato di libertà S.C. trentenne rumena. La donna, pregiudicata senza fissa dimora, aveva rubato un orologio Rolex a Villanova Monferrato utilizzando il modus operandi cosiddetto "dell'abbraccio". Vittima del reato un imprenditore villanovese di 67 anni. La donna è stata identificata fotograficamente dalla stessa vittima e tramite la comparazione con i filmati di videosorveglianza.

I militari della Stazione di Pontestura, dopo le indagini del caso, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione il cinquantaquattrenne C.S.. L'uomo residente in provincia di Bergamo, individuato in seguito alla denuncia di una quarantenne pontesturese, aveva in uso un telefono rubato a marzo al centro commerciale Orio Center di Orio al Serio.