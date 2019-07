Sogno Veneziano, mix di musica pop e classica in concerto

SAN CRISTOFORO — L’ensemble Sogno Veneziano arriva a San Cristoforo per una data molto speciale. Unica formazione italiana accreditata presso il maestro Gian Piero Reverberi, direttore e creatore di Rondò Veneziano, Sogno Veneziano propone uno spettacolo in grado di fondere il pop e il classico, dando vita a un mix capace di coinvolgere ed emozionare. Domani, sabato 20 luglio, dalle 21.00, il castello degli Spinola di San Cristoforo ospiterà l’esibizione di questi straordinari musicisti nell’ambito del progetto “La Terra dei Carlone”, promosso dall’associazione Oltregiogo (biglietti 10 euro).

Sogno Veneziano nasce qualche anno fa dalla volontà di alcuni musicisti, ex componenti di un lungo corso della formazione originale, di dar vita in Italia a un tributo nei confronti del principale esponente di un genere che ha segnato uno spartiacque nella musica pop mondiale, andando a definire i tratti di un genere nuovo e originale per l’epoca, ovvero il classic-pop, capace di coniugare la musica colta accostandola a sonorità timbriche e ritmiche più moderne e per questo più accattivanti per il pubblico di ogni estrazione sociale.