Meteo: caldo e sole nel week end

Temperature tra i 17 e i 32 gradi; cielo poco o parzialmente nuvoloso, con formazione di cumuli dalle ore centrali in particolare sui rilievi. E' la tendenza meteo evidenziata da oggi, venerdì 19 luglio, fino a domenica dal bollettino meteo dell'Arpa Piemonte. La Provincia di Alessandria si presenterà in linea con il resto della regione, leggermente superiore per la media delle temperature. Per domenica la tendenza parla di uno scenario sostanzialmente stazionario, temperature in linea con i giorni precedenti, assenza di precipitazioni.