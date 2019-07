Hub del lavoro: si presentano in trenta

OVADA - Ha partecipato una trentina di giovani al primo appuntamento con l'hub del lavoro, il progetto messo a punto da Casa di Carità "Arti e mestieri" di Ovada per avvicinare la domanda di aziende che vogliono innovarsi con candidati in cerca di un'occupazione. Non un colloquio ma una chiacchierata informale con domande messe a punto da esperti dell'orientamento per iniziare a capire chi ha uno spirito imprenditoriale e chi invece verrà indirizzato verso altre strade. Il progetto si rivolge in particolare a diplomati e laureati tra i 18 e il 29 anni di età. I partecipanti alla giornata di ieri si sono presentati con il loro curriculum (uno anche da Como). Nel mese di settembre proseguiranno le ricerche di giovani e imprese.