Dodici artisti locali animano la collettiva di mezza estate

GAVI — Per fare un brindisi di colori ai sogni di mezza estate e raccontare la fine di luglio, la galleria Spazio Arte di Gavi ha riunito un affiatato gruppo di artisti che da tempo s’incontra nella piccola associazione di Corte Zerbo, trovando qui un fondamentale luogo d’incontro e confronto d’idee e ispirazioni, una collaborazione e un riferimento importanti attraverso gli eventi e gli scenari dell’arte contemporanea.

Tra dipinti, commistioni di materiali e sculture, anche questa volta l’atmosfera dell’allestimento collettivo non deluderà le attese degli appassionati, che nell’atmosfera mossa della rassegna antologica non faticheranno a individuare un personale percorso estetico. Sono presenti lavori di Sergio Fava, Filiberto Maria Festa, Anna Gatto, Giovanni Massolo, Tina Parotti, Pietro Perrera, Marcella Sarperi, Chiara Scaglia, Giorgio Soldatini, Carla Vanelli, Antonio Vasone, Michele Varrecchione. Questi dodici protagonisti – molti nomi locali noti e di area ligure, ma non soltanto – mettono dunque in scena un vivace dialogo tra generazioni e stili, temi sociali e poetiche intimiste. Fino al 28 luglio, in Corte Zerbo. Orario: da giovedì a domenica, dalle 16.00 alle 19.00. Entrata libera.