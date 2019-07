Primo soccorso, in val Borbera una corso per imparare

CANTALUPO LIGURE — Promuovere, prevenire e tutelare la salute pubblica attraverso l’insegnamento e l’apprendimento delle corrette norme di primo soccorso. È l’obiettivo del corso di primo soccorso organizzato a Cantalupo Ligure dal Comune in collaborazione con il comitato della Croce Rossa di Vignole Borbera. Due le date di riferimento: giovedì 25 luglio e giovedì 1° agosto, alle 21.00, nel palazzetto di Cantalupo. Ogni incontro avrà la durata di due ore circa. Si tratta di un corso rivolto a tutta la popolazione e completamente gratuito.

«Saper svolgere il primo soccorso significa salvare una vita – sottolineano dal Comune – E questo è ancora più importante in val Borbera, dove ci sono molte pecche a livello di assistenza sanitaria e diventa importante per tutti i cittadini saper eseguire le manovre corrette. Queste due lezioni, alle quali prenderanno parte gli istruttori della Croce Rossa di Vignole, sono aperte non solo ai cittadini di Cantalupo, ma a tutti e vogliono far conoscere anche le attività che porta avanti la Croce Rossa e magari invogliare qualcuno a prestare parte del proprio tempo libero per aiutare gli altri». Per informazioni e prenotazioni, occorre rivolgersi al Comune di Cantalupo al numero 0143 90946.