"Centro islamico, poche 300 firme in una mattina?"

ALESSANDRIA - Trecento firme raccolte nel breve volgere di una mattinata, quella di sabato, in un paio di banchetti allestiti in piazzetta della Lega e nel cuore del quartiere Europa, in via De Gasperi: proprio il rione, questo, che dovrebbe essere interessato dalla costruzione del nuovo centro islamico, in via San Giovanni Bosco, e per il quale da oltre un mese un comitato di residenti - «totalmente apolitico», chiedono di sottolineare i promotori - si sta spendendo per cercare di capirne di più.

«Abbiamo avuto un grande passaggio di persone che hanno chiesto lumi sul progetto - spiega Fabrizio Priano, portavoce del comitato - Anche per questo, sabato prossimo replicheremo, con un doppio appuntamento in corso Roma angolo piazza Garibaldi (sotto i portici) e in via De Gasperi».