'Sport e benessere': quest'anno "non ci sono le condizioni per uno standard elevato e per ospitare tutti"

ALESSANDRIA - C'è dispiacere tra gli appassionati sportivi e tra le tante associazioni alessandrine che avevano fatto dello 'Sport e Benessere' in Cittadella un appuntamento fisso. Erano infatti sette anni consecutivi che l'associazione Italy Events aveva portato una grande festa dello sport ad Alessandria, coinvolgendo decine e decine di realtà sportive (aveva anche un'area dedicata alla salute). Esibizioni, prove pratiche, sport e divertimento tutto ad ingresso libero.

Con un lungo post su Facebook gli organizzatori annunciano che l'edizione 2019 non si farà: "Non si sono trovate le condizioni di base ed ambientali per garantire uno standard elevato, come al solito, e per ospitare tutti". Con la Cittadella poco agibile gli organizzatori erano in cerca di un'area cittadina adeguata, ma evidentemente non sono riusciti a trovare quella giusta per organizzare una due giorni intensa e impegnativa (anche dal punto di vista organizzativo). Non ci sono accuse precise, né si punta il dito contro enti o persone. Si dà solo appuntamento alla prossima volta. Qualunque data sia. E i commenti dispiaciuti fioccano.

Ecco il post: "Per sette anni abbiamo portato ad Alessandria una grande festa per tutta la famiglia, dedicata allo sport e allo star bene. Lo abbiamo fatto per far conoscere le molteplici attività sportive - anche e soprattutto quelle meno praticate - sensibilizzare i giovani sulla condotta di una vita sana, offrire a tutta la Città (l'ingresso è sempre stato gratuito) un appuntamento che mancava, incentrato sulla scoperta, la pratica e la conoscenza del vivere in armonia e nella divulgazione dei sani principi che muove il mondo sportivo, specialmente quello dilettantistico. Quest'anno Sport e Benessere non ci sarà. Non si sono verificate le condizioni per offrire un evento di qualità che catalizza migliaia e migliaia di persone nei due giorni di festa. Abbiamo cercato soluzioni alternative, nuove possibilità, ma niente ci è sembrato adeguato ad una manifestazione che muove molte associazioni e crea esibizioni per tutto l'arco delle giornate. Non sempre lo spettatore percepisce quanto lavoro ci sia dietro ad un evento del genere e quanti sforzi si nascondano per garantire un certo standard qualitativo. Per quest'anno, come detto, non abbiamo trovato le condizioni ambientali e di base per creare un grande momento di aggregazione, com'è sempre stato. Siamo desolati ma purtroppo è così. Grazie alle tante Associazioni che avevano già aderito, grazie ai volontari e ai tecnici che avevano dato la loro disponibilità. Grazie a tutte le persone che si stavano già informando sulla prossima data. E' un arrivederci. A presto".