‘Trasporto Amico’, inaugurata una nuova auto attrezzata

ALESSANDRIA. È stata inaugurata nel cortile della Cisl una nuova auto del Trasporto Amico, il servizio promosso da Anteas Alessandria. La cerimonia è stata preceduta dalla messa per Carlo Cremante, alla cui memoria è dedicata la nuova auto. Cremante è stato un volontario autista della prima ora e braccio destro di Giovanni Forno, fondatore di Trasporto Amico. "Ci ha lasciati soltanto da un mese e la sua presenza è ancora vivida negli occhi e nel cuore di tutti per la sua grande umanità, saggezza, pacatezza che ne faceva di lui un leader indiscusso": così lo ricordano i responsabili Anteas.

Trasporto Amico è una iniziativa promossa da Anteas-Fnp Cisl Alessandria-Asti (Sindacato Pensionati) che consiste nel trasporto gratuito con autovetture opportunamente attrezzate, di persone anziane, disabili o comunque impossibilitate a servirsi di mezzi propri, per raggiungere ospedali, strutture sanitarie e riabilitative, per visite, esami o terapie. Dal 2010, anno di inizio attività del servizio di Trasporto Amico, il numero di auto in dotazione è passato dalle 2 iniziali alle 11 complessivamente utilizzate. In realtà quelle che costituiscono l’attuale parco macchine sono 12, di cui 4 operanti nella zona di Acqui e 2 a Tortona. Il volume di attività, che solo nel 2018 registra 5.131 trasporti con 180.762 km complessivamente percorsi, e i programmi di estensione del servizio in altre importanti località della nostra provincia, giustificano la necessità di un rinnovo.

Il servizio di Trasporto Amico è gratuito e i 22 autisti che si alternano alla guida delle auto operano gratuitamente. È soprattutto grazie al 5xmille e a qualche libera donazione che Anteas riesce a garantire questo straordinario intervento di welfare comunitario.

"Ma ora oltre alle auto abbiamo bisogno di incrementare il parco autisti. Siamo ricerca di nuovi autisti volontari che abbiano la possibilità di dedicare una parte del proprio tempo libero a chi è in difficoltà", spiegano i responsabili del servizio.

Per tutte le info è possibile rivolgervi a Trasporto Amico che ha sede presso la Cisl in via Parma 36 (telefono 0131 261268, www.cislpiemonte.it/alessandria-asti/anteas).