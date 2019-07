"Buongiorno Dolcetto" a Ferragosto a Carpeneto

CARPENETO - E' sempre programmato per il prossimo 15 agosto l'appuntamento più particolare del programma messo a punto da Enoteca Regionale e Consorzio dell'Ovada docg nell'ambito dell'Anno del Dolcetto. Cambia però l'ubicazione di “Buongiorno Dolcetto”, il concerto in vigna organizzato alle prime luci dell'alba. L'iniziativa si terrà all'interno dell'azienda “Rocco di Carpeneto” al confine con Rocca Grimalda, una porzione di territorio ovadese particolarmente accattivante. Per l'occasione saranno i volontari della sezione ovadese del Cai ad accompagnare i partecipanti in una passeggiata che partirà alle 4.30 del mattino. Il ritrovo sull'area del concerto è previsto per le 6.00. In programma l'esibizione dei “Dodecacellos”, gruppo di archi che proporrà un repertorio legato alle più famose colonne sonore. “Buongiorno Dolcetto” vuole essere anche occasione d'incontro tra visitatori e produttori vitivinicoli: al termine del concerto si potrà infatti visitatare l'azienda agricola e incontrare i vignaioli impegnati in una fase decisiva prima della vendemmia.