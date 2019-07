Pasturana, la festa di Sant'Anna celebra anche De André

PASTURANA — Da domani a domenica a Pasturana torna il tradizionale appuntamento con la festa di Sant’Anna. La festa si aprirà domani, venerdì 26 luglio, con un concerto tributo a Fabrizio De André. La scelta, nel ventennale della scomparsa del grande cantautore, non è casuale: negli anni Ottanta Ivano Fossati aveva una casa a Pasturana, in regione Montebello, frequentata all’epoca da molti personaggi famosi, tra cui proprio De André. L’appuntamento è alle 21.00 presso il campo sportivo. Il tributo verrà tenuto dal gruppo genovese “London Valour”, che unisce alcuni musicisti liguri provenienti da diversi generi musicali, cantautorale e classico, pop rock, fusion, progressive, ma tutti uniti dalla passione per l’immenso Faber.

Sabato 27 luglio alle 21.00 ancora musica con “E… state in Castello”, trentunesima edizione del tradizionale concerto corale-strumentale nella cornice dei giardini del castello dei marchesi Gavotti, diretto da Giulio Laguzzi, maestro che fin dalla prima edizione organizza l’evento. Laguzzi, pasturanese, da vent’anni è pianista e collaboratore al Teatro Regio di Torino. Il concerto vedrà la partecipazione di Gianni Mongiardino (tenore), Diego Di Mario (primo trombone dell’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai) e Hilary Bassi, Virginia Fracassi e Giulio Laguzzi al pianoforte.

Domenica 28 luglio alle 10.00 si terrà la messa e, a seguire, la processione. Al termine aperitivo offerto dalla Soms. Alla sera alle 21.30 tradizionale incontro calcistico giovani contro vecchi al campo sportivo del paese.