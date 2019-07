L'impegno per il Parco Tecnologico

RIVALTA SCRIVIA - Il Parco Scientifico Tecnologico del posto è una realtà di prim’ordine per la ricerca industriale e deve diventare maggiore volano di sviluppo per le aziende e per il territorio.

Il Comune di Tortona solleciterà a questo proposito la Regione Piemonte e le altre istituzioni che gestiscono la struttura, dietro il voto unanime del consiglio comunale alla mozione proposta dalla maggioranza. Questa impegna il Comune ad intraprendere azioni di sensibilizzazione nei confronti della Regione per il riconoscimento del ruolo chiave del Pst, al sostegno delle sue attività e a concedere patrocinio a iniziative che abbiano come obiettivo lo sviluppo economico del Tortonese, l'attrazione di nuove imprese, e la realizzazione di esperienze formative idonee al mercato del lavoro.