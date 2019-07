Ospedale, si aspetta e si visita a 35 gradi

ALESSANDRIA - Il caldo non perdona neppure chi è in attesa di una visita o chi, all’ospedale di Alessandria ci lavora.

Nonostante l’azienda ospedaliera abbia appena acquistato 45 condizionatori, alcuni ambulatori sono rimasti al caldo, con la colonnina di mercurio schizzata, nei giorni scorsi, fino a 35 gradi. Dopo aver segnalato la situazione ai limiti della sopportabilità, l’azienda avrebbe rimediato fornendo un ventilatore, che ha alleviato le pene di chi era in coda per una visita. Ma non ha fatto scendere la temperatura, rimasta rovente.