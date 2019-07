Tutti i numeri del futuro palasport

TORTONA - La Cittadella dello Sport diventa realtà.

Con il voto in consiglio comunale si è concluso l'iter urbanistico per il grande progetto dell'imprenditore tortonese Beniamino Gavio, che ha stanziato il più consistente investimento di un privato sul territorio locale negli ultimi 15 anni. Così facendo, potrà essere costruito il nuovo palasport da 5000 posti con accanto un'ulteriore quantità di strutture per la pratica sportiva ed aree ad uso commerciale o servizi.

La struttura sorgerà in località San Guglielmo, un'area da 68.000 mq, di cui elemento centrale sarà il nuovo palazzetto di circa 5.200 mq per 5000 posti più diversi campi, all'aperto e al chiuso, polivalenti per vari sport; un edificio di due piani fuori terra adibito a campo di allenamento, palestra, uffici e sala riunioni; un edificio di un piano fuori terra adibito a ristorazione, infopoint, portineria; un'area esterna attrezzata; un parcheggio da 594 stalli; ampia area verde; un parcheggio ospiti da 128 stalli; il parcheggio per i pullman delle squadre ospiti; il parcheggio per gli atleti del Derthona Basket, con 25 stalli; l'area impianti.

Per le compensazioni, la piantumazione di 1300 essenze, la costruzione di una rotatoria lungo la statale 211, la manutenzione del palazzetto Camagna.